ГИБДД Казани выявила более 2,4 тысячи нарушений правил перевозки детей за 2021 год

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани за 2021 год сотрудники Госавтоинспекции выявили 2 433 водителя, которые нарушали правила перевозки детей. За это, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, водитель должен уплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.



За начало 2022 года на дорогах Казани зарегистрировали 18 ДТП с детьми до 16 лет. 21 несовершеннолетний получил ранения. В десяти случаях дети были пассажирами автомобилей.

Фото: Ринат Назметдинов

Госавтоинспекция рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. В ГИБДД напомнили, что перевозить детей до семи лет на заднем пассажирском сиденье необходимо в специальном детском удерживающем устройстве, которое соответствует весу и росту ребенка. Перевозка на переднем сиденье — до 11 лет включительно.

В декабре в Казани пятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Короленко. Женщина за рулем BMW проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с KIA. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, его доставили в медучреждение. Девочка была в детском кресле на переднем пассажирском сиденье.

Маргарита Головатенко