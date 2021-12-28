В Казани пятилетняя девочка пострадала при столкновении BMW и KIA

Фото: отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани

В Казани пятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Короленко. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу.

Фото: отделение пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани

Авария произошла сегодня днем. Женщина за рулем BMW проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с KIA. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, его доставили в медучреждение. Девочка была в детском кресле на переднем пассажирском сиденье.

В прошедшие выходные из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах Татарстана произошли ДТП.