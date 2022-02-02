Казань попала в лидеры рейтинга городов по уважению к старшему поколению

Казань оказалась в лидерах в рейтинге городов, в которых наиболее уважительно относятся к старшему поколению, таковы данные исследования независимого агентства Zoom market.



Жители городов России при проведении исследования отвечали на следующие вопросы:

Часто ли вы уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперед пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?

На основе ответов был сформирован рейтинг, в котором Казань заняла второе место, уступив Грозному. Тройку лидеров замкнула Махачкала. В десятке оказались Сочи, Брянск, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград и Тамбов.

Согласно данным опроса, место в транспорте уступают 76% жителей страны, а пропускают без очереди в магазинах — 13%. Дослушать пожилого человека в любой ситуации готовы 53% опрошенных. Уважительной причиной преклонный возраст независимо от любых исходных данных считает 24% респондентов, сообщил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказала в сентябре 2021-го министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, каждый четвертый житель республики старше пенсионного возраста. Треть из них проживает в сельских районах (28%). Средний размер пенсий в РТ составляет 15 475 рублей.

В декабре 2021-го президент РТ Рустам Минниханов осудил высказывание мэра Елабуги Рустема Нуриева, который назвал непривитых пожилых людей врагами. Тогда президент республики принес извинения за чиновника:

— Я сам хочу извиниться перед взрослым населением за то, что произошло. Ни в коем случае нельзя так высказываться. Вообще к старшим всегда нужно обращаться «абый» и «апа», нас так учили родители.

Маргарита Головатенко