В Татарстане утвердили программу обучения пенсионеров, «которые стремятся возобновить трудовую деятельность»

Кабмин Татарстана утвердил положение об организации в республике профессиональной подготовки пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации РТ.

Согласно документу, татарстанских «пенсионеров по старости» отправлять на обучение будут по направлению центра занятости по месту жительства. В службе занятости они должны быть зарегистрированы. Обучаться пенсионеры будут по «востребованным на рынке труда профессиям в целях обеспечения их дальнейшей занятости, а также под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями», следует из постановления».

Обучение будут вести по программам профессионального обучения — подготовки, переподготовки, повышения квалификации, и дополнительного профессионального образования. Учиться пенсионеры смогут как очно, так и очно-заочно. Есть возможность пройти обучение в группе (курсовое) или индивидуально. При этом допускается дистанционное обучение.

Если пенсионера на обучение направят в другую местность, то центры занятости должны предоставить ему финансовую поддержку: выплатить суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно — 100 рублей на каждый день, возместить расходы, связанные с проездом и проживанием в другом населенном пункте. Так, за наем жилого помещения выплатят максимум 950 рублей за сутки, если проживание будет подтверждено документами, а если их не будет — 12 рублей в сутки.

Как рассказала в сентябре 2021-го министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, каждый четвертый житель республики старше пенсионного возраста. Треть из них проживает в сельских районах (28%). Средний размер пенсий в РТ составляет 15 475 рублей.



Татьяна Демина