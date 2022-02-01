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Блинкен заявил о готовности США продолжать обсуждать вопросы безопасности с Россией

19:17, 01.02.2022
Блинкен заявил о готовности США продолжать обсуждать вопросы безопасности с Россией
Фото: pixhere.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. В ходе разговора Блинкен сообщил о готовности Вашингтона продолжать обсуждать на двусторонней основе с Москвой вопросы безопасности.

Кроме того, обмен мнениями может происходить с участием союзников и партнеров. Также госсекретарь США призвал РФ к «немедленной деэскалации» вокруг Украины. По его словам, вторжение России на Украину может обернуться серьезными последствиями для Москвы, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В декабре МИД РФ обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, согласно которому Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. На прошлой неделе посол США в РФ Джон Салливан привез в российское ведомство письменный ответ Вашингтона и НАТО.

Диана Жиленкова
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