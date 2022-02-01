Матч между казанским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» перенесли на новую дату

Первый матч 1/4 финала Кубка ЕКВ между волейбольными клубами «Зенит-Казань» и «Кузбасс» перенесли на новую дату. Причиной стали выявленные заражения COVID-19. Об этом сообщается в twitter-аккаунте казанского клуба.

Изначально матч должен был состояться в столице Татарстана 2 февраля. Команды сыграют 9 и 10 февраля.

Фото: zenit-kazan.com

— Кемеровский клуб по предписанию регионального Роспотребнадзора ушел на недельный карантин из-за случаев коронавируса в команде, — говорится в сообщении.

Вчера стало известно о переносе матча между казанским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче». Причиной стал карантин в турецкой команде. Вместо 3 февраля команды сыграют 11 февраля в Казани. Ранее купленные билеты остаются действительными.



Диана Жиленкова