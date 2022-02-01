С начала года в Казани составили более тысячи административных материалов в отношении таксистов
С начала 2022 года сотрудники Госавтоинспекции Казани в рамках профилактических рейдов «Такси» проверили более 1,5 тысячи автомобилей. За нарушение правил дорожного движения (ПДД) в отношении таксистов составлено свыше 1 тысячи административных материалов. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.
Кроме того, на специализированные стоянки эвакуировали более 50 автомобилей. Отмечается, что проверка соблюдения ПДД водителями такси продолжится.
Особое внимание отводится техническому состоянию машины, законности платной перевозки пассажиров. Также учитывается, имеет ли водитель-иностранец российское водительское удостоверение и др.
Вчера в столице Татарстана привлекли к ответственности водителей, парковавших машины на пешеходном переходе около школы №181. Административная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним» и подразумевает штраф в размере одной тысячи рублей.
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