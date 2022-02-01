С начала года в Казани составили более тысячи административных материалов в отношении таксистов

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

С начала 2022 года сотрудники Госавтоинспекции Казани в рамках профилактических рейдов «Такси» проверили более 1,5 тысячи автомобилей. За нарушение правил дорожного движения (ПДД) в отношении таксистов составлено свыше 1 тысячи административных материалов. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Кроме того, на специализированные стоянки эвакуировали более 50 автомобилей. Отмечается, что проверка соблюдения ПДД водителями такси продолжится.



Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Особое внимание отводится техническому состоянию машины, законности платной перевозки пассажиров. Также учитывается, имеет ли водитель-иностранец российское водительское удостоверение и др.

Вчера в столице Татарстана привлекли к ответственности водителей, парковавших машины на пешеходном переходе около школы №181. Административная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним» и подразумевает штраф в размере одной тысячи рублей.

Диана Жиленкова