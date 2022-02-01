Скончался бывший прокурор Лениногорска и Менделеевского района Владимир Коростелев

В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни бывший прокурор Лениногорска и Менделеевского района генерал-лейтенант юстиции Владимир Иванович Коростелев. Об этом сообщается на сайте Полпредства Татарстана в РФ.

Он родился 6 сентября 1958 года в Пермском крае. В возрасте двух лет вместе с родителями переехал в Елабугу. Закончил Саратовский юридический институт. Начинал с работы следователя в Елабужской прокуратуре. Потом занимал должности прокурора Менделеевского района, Лениногорска, Казани и Уфы. В августе 2013 года был назначен начальником управления Минюста России по Московской области.

Владимир Коростелев принимал активное участие во встречах Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана со дня его основания.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

19 января умер бывший директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Асгат Сафин. Причина смерти не уточнялась.

Дарья Акимова