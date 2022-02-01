Скончался бывший прокурор Лениногорска и Менделеевского района Владимир Коростелев
В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни бывший прокурор Лениногорска и Менделеевского района генерал-лейтенант юстиции Владимир Иванович Коростелев. Об этом сообщается на сайте Полпредства Татарстана в РФ.
Он родился 6 сентября 1958 года в Пермском крае. В возрасте двух лет вместе с родителями переехал в Елабугу. Закончил Саратовский юридический институт. Начинал с работы следователя в Елабужской прокуратуре. Потом занимал должности прокурора Менделеевского района, Лениногорска, Казани и Уфы. В августе 2013 года был назначен начальником управления Минюста России по Московской области.
Владимир Коростелев принимал активное участие во встречах Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана со дня его основания.
19 января умер бывший директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Асгат Сафин. Причина смерти не уточнялась.
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