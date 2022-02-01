Внешнеторговый оборот Татарстана за 11 месяцев 2021 года превысил $16 млрд

Товарооборот участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Татарстане, за 11 месяцев прошлого года превысил $16,1 млрд. Экспорт составил $10,9 млрд (69% от внешнеторгового оборота), импорт — $5,2 млрд. Об этом на итоговой коллегии Татарстанской таможни сообщил начальник ведомства Марат Гараев.



Доля внешнеторгового оборота Татарстана во внешней торговле Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев прошлого года составила 29%.

За 2021 год Татарстанская таможня перевела в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 2,7 млрд рублей. В прошлом году оформили 1 421 декларации на товары, провели 6 017 таможенных досмотров.



Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым сообщил, что за 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 миллион. Основные сферы сотрудничества: энергетика, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и газомоторное топливо.



Татьяна Леухина