Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет в прошлом году более 2 млрд рублей

Татарстанская таможня по итогам 2021 года перечислила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом заявил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев на брифинге об итогах деятельности ведомства.

В прошлом году таможня оформила 1 421 декларацию на товары. В прошлом году провели 6 017 таможенных досмотров, из них 5 424 досмотра при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре прошлого года на рынках и торговых складах в Челнах таможенники обнаружили предназначенные для продажи товары, на которых не было маркировки. Совместную проверку проводили Татарстанская таможня, Камская транспортная прокуратура, Управление Роспотребнадзора и Управление Россельхознадзора по РТ.



Татьяна Леухина