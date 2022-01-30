В России новый рекорд по числу заболевших COVID-19 — 121 228 случаев

За последние сутки в России выявили 121 228 новых случаев коронавируса, это очередной рекорд с начала пандемии.

По данным на 30 января, выздоровели от COVID-19 28 944 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 11 737 007 человек, а выздоровевших — до 10 218 151 человека.

За сутки болезнь унесла жизни 617 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 617 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия побила вчерашний рекордный показатель заболевших — вчера в стране выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом.

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Маргарита Головатенко