В Челнах таможенники нашли на рынках почти три тонны товара без маркировки

На рынках и торговых складах в Челнах таможенники обнаружили предназначенные для продажи товары, на которых не было маркировки. Совместную проверку проводили Татарстанская таможня, Камская транспортная прокуратура, Управление Роспотребнадзора и Управление Россельхознадзора по РТ.



При проверке таможенники обнаружили, что маркировки не было на орехах, сухофруктах и крупах. Общий вес немаркированного товара составил 2 707 кг, его общая стоимость оценивается в 923 тысячи рублей.

На мешках, ящиках и полиэтиленовой упаковке не было этикеток со сведениями о дате изготовления, условиях хранения, сроках годности, изготовителе, адресе нахождения изготовителя и знаке обращения «ЕАС», сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

В отношении владельца товара возбудили дело об административном правонарушении по статье о нарушении изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов (ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ). Дело направлено в суд.

В июле в России появилась лаборатория для тестирования маркированных товаров. Ее открыли Ассоциация компаний розничной торговли, компания «ТрекМарк» и оператор национальной системы маркировки «Честный знак». Система дает возможность производителям товаров протестировать качество нанесения кодов, их читаемость, точность данных и убедиться в том, что продукция без проблем может быть реализована торговыми точками. Потребители могут проверить подлинность товара через приложение «Честный знак».

Маргарита Головатенко