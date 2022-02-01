В Челнах предприниматели не нашли обещанную под бизнес землю на кладбище из-за ошибки исполкома

Челнинский предприниматель Евгений Ядовин пожаловался в УФАС на организаторов торгов на размещение павильонов у «Молодежного» кладбища города. Исполком выставил места у кладбища для размещения двух павильонов площадью 90 и 30 кв. м под ритуальные услуги, но торги прошли с нарушениями.



В извещении были указаны координаты поворотных точек границ объектов, которые, как оказалось, невозможно найти на кадастровой карте. Данные разнились с теми, что были в общедоступной карте. Организаторы при этом не дали информацию о том, как найти участки. Заявитель пожаловался, что просил разъяснений, но ответа не получил.

В УФАС посчитали, что участников торгов ввели в заблуждение. Власти, хоть и не сразу, ошибку признали, отменили первые торги и объявили новые.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этот раз в извещении указали на два участка у кладбища жирными стрелками, сообщили Chelny-biz.ru.

Маргарита Головатенко