Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии Казани в январе 2022 года

Эксперты назвали самые высокооплачиваемыми в Казани. В топ-3 вошли программист 1C, разработчик роботов и директор магазина в крупной розничной сети.

Больше всего готовы предложить программисту — от 150 до 185 тысяч рублей. Ему предстоит разрабатывать и сопровождать конфигурации, участвовать в разработке архитектуры подсистем. Работать предстоит удаленно, возможны командировки, выяснили специалисты интернет-сервиса по поиску работы SuperJob.



Разработчику в компании, занимающейся роботизацией, будут платить зарплату от 140 до 170 тысяч рублей. Требуется опыт работы от трех лет, и также есть возможность удаленной работы.

Директор магазина с опытом работы от одного года и высшим образованием может рассчитывать на сумму от 66 до 80 тысяч рублей. Ему потребуется организовать эффективную работу магазина, контролировать и координировать работу персонала и контролировать учет товара.

Фото: realnoevremya.ru

На четвертом месте оказалась вакансия менеджера по маркетингу с зарплатой 60—75 тысяч рублей, на пятом — менеджера по продажам с зарплатой 60—70 тысяч рублей. Также в рейтинг попали вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам.

Ранее эксперты рассказали, на какую зарплату могут претендовать заведующие аптек в Казани и Набережных Челнах.

Дарья Акимова