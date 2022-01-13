В Казани прошли массовые проверки автобусов и такси

Фото: Максим Платонов (архив)

С 11 по 13 января Госавтоинспекция Казани провела в городе рейды, направленные на проверки автобусов и такси, осуществляющих перевозку пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудников ГИББД особенно интересовали те, кто не соблюдал правила перевозки пассажиров, управлял транспортом без соответствующих документов и с техническими неисправностями. Также инспекторы провели работу с водителями, уклоняющимися от оплаты штрафов ПДД.

В ходе мероприятия были проверены 81 автобус и 72 автомобиля такси. Составлено 32 административных материала в отношении водителей автобусов, 15 — в отношении водителей такси, четыре автобуса и два автомобиля такси помещены на спецстоянку.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Казани 13 января с 13.00 до 22.00 пройдет рейд «Нетрезвый водитель».

Дарья Акимова