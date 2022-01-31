На ночную уборку казанских улиц вышли 160 дорожных рабочих и 345 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью улицы Казани от снега будут очищать 160 дорожных рабочих и 345 единиц специальной техники. В их число входят 72 комбинированные дорожные машины, 64 тракторные щетки, 120 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Работы будут производиться в разных точках города. Снег будут вывозить с улиц Баумана, Белинского, Дзержинского, Достоевского, Копылова, Нариманова, Островского, Петербургской, Сахарова и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Горожан призывают не оставлять машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

В столице РТ с начала зимнего сезона возбудили порядка 20 административных дел из-за неочищенных остановок, дорог или переходов. Также выданы 150 предписаний для устранения нарушений.



Диана Жиленкова