Каждый пятый работодатель в Казани хочет знать, откуда работает удаленный сотрудник

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани большинству работодателей по-прежнему не важно, откуда работают их дистанционные сотрудники, сказано в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.



Однако число компаний, для которых этот аспект важен, увеличилось: уже 22% казанских работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы.

Наиболее частая причина для контроля местонахождения сотрудника — необходимость время от времени посещать офис. Еще работодатели требуют сообщать о местонахождении из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины.

Представители компаний все чаще говорят о том, что работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время. Например, в зарубежной практике был случай, когда суд посчитал производственной травмой падение дистанционного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы на дистанте.

По наблюдениям удаленных сотрудников, работодатели стали серьезнее относиться к вопросам трудовой дисциплины дистанционного персонала. Так, 43% казанских удаленщиков сообщают о месте, где работают. 27% из них — по своей инициативе, 16% — по запросу работодателя. Чаще по запросу работодателя о месте работы отчитываются женщины (18%) и респонденты старше 45 лет (19%). Мужчины сообщают о своем местоположении чаще добровольно (32%).

Фото: Ринат Назметдинов

Дистанционный режим работы стал особенно актуален из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. На этой неделе в связи с ситуацией со штаммом коронавируса «омикрон» в России вице-премьер Татьяна Голикова поручила работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников. К переводу персонала на дистант призывал на прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин.

Маргарита Головатенко