В Нижнекамске прошел митинг в честь 80-летия подвига «татарского» лыжного батальона

В Нижнекамске на центральной аллее почетных граждан почтили память девятнадцати бойцов «татарского» лыжного батальона, чьи останки захоронили в братской могиле в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. С момента их подвига прошло 80 лет.

Большинству бойцов было лишь по 18 лет, а самому старшему из них — 36 лет. Целью батальона было выполнение особых операций под прикрытием маскхалатов, чаще всего без подкрепления и порой в тылу врага. Его боевой путь окончился в 1,5 тысячи км от Нижнекамска под Великими Луками, недалеко от деревни Липенки.

Фото: e-nkama.ru

«Мы чтим память наших уважаемых татарстанцев, наших нижнекамцев и в целом тех людей, кто подарил нам этот день, когда мы можем сказать им наши слова благодарности за то, что мы можем смотреть на это чистое небо над головой. Отдельная благодарность тем, кто смог вернуть бойцов на нашу землю. Это великий труд, великая работа», — отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Несколько дней назад в Казани почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда. Возложение цветов к памятнику состоялось в парке у ДК им. Саид-Галиева в поселке Дербышки.

Диана Жиленкова