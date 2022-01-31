В Зеленодольске задержали курьера и таксиста, помогавших мошенникам забирать деньги у граждан

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске задержали курьера и таксиста по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, в этом месяце в полицию обратилась 57-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась внучкой, по вине которой якобы произошло ДТП. Неизвестная сообщила, что нуждается в деньгах. Затем к пенсионерке приехал курьер и забрал 100 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Подобным образом жертвами аферистов стали еще три местных жителя, отдавшие злоумышленникам более 1 млн рублей. По подозрению в совершении преступлений задержали 22-летнего таксиста и ранее судимого 24-летнего жителя Казани.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Также в этом месяце в Казани задержали двух граждан, которые помогали забирать деньги у жертв мошенников. Местные граждане отдавали злоумышленникам свои сбережения под тем же предлогом — родственник стал виновником ДТП. Возбуждены уголовные дела.



Диана Жиленкова