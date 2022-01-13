В Казани задержали двух курьеров, помогавших мошенникам забирать деньги у граждан

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали двух граждан, которые помогали забирать деньги у жертв мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В отдел полиции обратилась 57-летняя жительница Казани, которая отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили женщине, что ее дочь стала виновницей ДТП. В тот же день к полицейским обратилась еще одна пожилая жительница, отдавшая мошенникам 150 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что деньги у жительниц Казани забрали 23-летний казанец и 21-летний житель Зеленодольска. Такую «подработку» они нашли в интернете. «Работодатель» сообщал им, когда и куда нужно выезжать, какие суммы денег забирать и т.д.

Возбуждены уголовные дела по признакам ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Свою вину обвиняемые полностью признали.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что мошенники выманили у 68-летней жительницы Казани более 260 тысяч рублей, пообещав компенсацию за лекарства. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Диана Жиленкова