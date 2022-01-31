Исследование: в 2021 году в Казани спрос на автозапчасти поднялся на 28%

Фото: Максим Платонов

В 2021 году жители Казани покупали автозапчасти на 28% чаще, чем в 2020 году. В среднем один товар обходится в 3,3 тысячи рублей, что на 7% дороже, чем годом ранее. Об этом сообщает сервис «Авито».

В целом по стране спрос поднялся на стекла (+56%), детали системы охлаждения (+40%), электрооборудование (+36%), кузовные детали (+32%) и элементы салона (+27%).

Фото: Максим Платонов

В среднем казанцы покупают автостекла за 2,5 тысячи рублей, систему охлаждения за 2,4 тысячи, а электрооборудование за 2,3 тысячи рублей. Детали для кузова обходятся в 3 тысячи рублей, а для салона — 2,7 тысячи рублей.

Сегодня стало известно, что Татарстан замкнул топ-10 регионов по продажам китайских авто. В 2021 году в республике продали 2 891 единицу китайских машин с пробегом, что на 14% больше, чем в 2020-м. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Краснодарский край (5 746 ед., прирост 43,7%), Московская область (4 723 ед., 49,4%) и Башкирия (4 499 ед., 18,5%).

Диана Жиленкова