Татарстан замкнул топ-10 регионов по продажам китайских авто

Татарстан оказался на девятом месте в топе регионов РФ с наибольшими показателями продаж китайских автомобилей, сообщает «Автостат-инфо».



В 2021 году в республике приобрели 2 891 единицу китайских машин с пробегом, что на 14% больше, чем в 2020-м. На первых местах рейтинга расположились Краснодарский край (5 746 ед., прирост 43,7%), Московская область (4 723 ед., 49,4%) и Башкирия (4 499 ед., 18,5%).

Также в топ-10 попали Свердловская область (4 095 ед., 11%), Челябинская область (4 030 ед., 23%), Ростовская область (3 958 ед., 26%), Оренбургская область (3 085, 14%), Москва (3 010, 57%). После Татарстана топ замыкает Саратовская область (2 782 ед., +13%).

Фото: avtostat-info.com

Напомним, Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом. В среднем стоимость автомобилей с пробегом за год увеличилась на 24,2% и составила 385 тыс. рублей. В России в среднем цена автомобиля с пробегом в 2021-м достигла 349 тыс. рублей, увеличившись на 20,8% в сравнении с годом ранее.

Маргарита Головатенко