Права застройщика ЖК «Мелодия» переданы Фонду РТ по защите прав дольщиков

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Исполнительный директор Фонда РТ по защите прав дольщиков Иван Новиков и конкурсный управляющий ООО «ПИК+» Ильфар Сабиров подписали соглашение о передаче прав и обязанностей застройщика казанского ЖК «Мелодия» республиканскому фонду. Строительство планируется завершить в оперативные сроки.

— Долгострой на ул. Габишева — восьмой дом в портфеле Фонда Республики Татарстан, предыдущие 7 уже реализованы, — приводит слова Новикова telegram-канал Фонда поддержки дольщиков РТ.



26 января Арбитражный суд Татарстана принял решение о передаче Фонду РТ прав на завершение строительства многоквартирного дома на ул. Габишева в Казани застройщика ООО «ПИК+». Дом планируется сдать с подземной автостоянкой. Ожидается, что 170 семей получат долгожданные ключи.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

16 ноября 2021 года сообщалось, что Фонд защиты прав дольщиков принял решение о целесообразности завершения строительства проблемного ЖК «Мелодия». Объект должны были сдать еще несколько лет назад, однако, несмотря на высокую степень готовности, строительство не завершили. 8 апреля 2021 года застройщик ЖК «Мелодия» ООО «ПИК+» был признан банкротом.



Максим Кокунин