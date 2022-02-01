Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, гололедица и до -3 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и мокрый снег. Местами метель, ветер порывами до 15—18 м/с, а на дорогах гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -1..+1 градусов, в Набережных Челнах -3..0 градусов, в Альметьевске -2..0 градусов, в Чистополе -2..+1 градусов, а в Буинске -1..+1 градусов.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о необычно теплой погоде. Так, на этой неделе в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8—12 градусов, а на европейской территории аномалия составит 4—7 градусов.



Диана Жиленкова