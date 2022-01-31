В Татарстане выявили 698 случаев заражения коронавирусом — новый антирекорд

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 698 случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии в республике. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 48 865 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 137 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 39 128 человек. Умерли за весь период 1 587 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике выявили 631 случай заражения, что до сегодняшнего дня было максимальным показателем.

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Маргарита Головатенко