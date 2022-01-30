В Татарстане за сутки установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 631 случай
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом — новый антирекорд в республике за все время пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 48 167 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 52 человека. Так, общее число выздоровевших в республике — 38 991 человек. Умерли за весь период 1 582 заболевших.
В Татарстане за вчерашние сутки выявили 506 случаев заражения COVID-19, и это было рекордом с начала пандемии в республике до сегодняшнего дня.
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