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В Татарстане за сутки установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 631 случай

11:58, 30.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 631 случай
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом — новый антирекорд в республике за все время пандемии. За весь период пандемии в республике подтвердилось 48 167 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 52 человека. Так, общее число выздоровевших в республике — 38 991 человек. Умерли за весь период 1 582 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за вчерашние сутки выявили 506 случаев заражения COVID-19, и это было рекордом с начала пандемии в республике до сегодняшнего дня.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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