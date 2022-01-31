В Нижнекамске выросла заболеваемость инфекционными болезнями в четыре раза

В Нижнекамске заболеваемость инфекционными болезнями выросла в четыре раза за последнюю неделю. Об этом заявил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

Каждый случай ОРВИ подозревается как COVID-19. На амбулаторном этапе сейчас находятся 1 145 нижнекамцев, а на стационарном — 71 человек. Из-за роста заболеваемости увеличили количество персонала в красных зонах в два раза. Поликлиники работают без выходных, передают «Вести Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня замначальника территориального отдела Роспотребнадзора РТ по Набережным Челнам Лемуза Нафигуллина сообщила, что в городе за неделю в 2,9 раза выросли показатели по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд.



Татьяна Леухина