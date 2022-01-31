В Челнах заболеваемость коронавирусом за неделю выросла почти в три раза

В Набережных Челнах за неделю в 2,9 раза выросли показатели по заболеваемости COVID-19, сообщила на «деловом понедельнике» замначальника территориального отдела Роспотребнадзора РТ по городу Лемуза Нафигуллина.



С начала пандемии в Челнах зарегистрировали 6 596 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1 255,5 — это на 0,3% ниже средних показателей по Татарстану.

Под медицинским наблюдением сегодня находятся 372 жителя города.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 631 случай заражения коронавирусом — новый антирекорд в республике за все время пандемии.

Маргарита Головатенко