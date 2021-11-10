Пять игроков казанского «Рубина» отправились в свои национальные сборные
Пять игроков казанского «Рубина» отправились в расположение своих национальных сборных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Защитник Монтассар Тальби отправился в Тунис, полузащитники Хван Ин Бом — в Корею, Сеад Хакшабанович — в Черногорию, Хвича Кварацхелия — в Грузию и Андерс Дрейер — в Данию.
На прошлой неделе сборная России объявила, что не будет вызывать защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова по медицинским причинам.
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