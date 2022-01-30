В Челнах стало меньше рассматриваемых уголовных дел

В 2021 году в Набережных Челнах суды рассмотрели 585 уголовных дел, 54 675 гражданских (ГПК РФ) и административных дел, 18 201 дело об административных правонарушениях и 6 257 иных материалов, сообщили в пресс-службе суда.



По сравнению с 2020-м количество рассматриваемых мировыми судьями уголовных, административных дел и дел об административных правонарушениях уменьшилось. На прежнем уровне осталось число гражданских дел, возросло количество материалов по гражданским делам и делам об административных правонарушениях.

Среди гражданских дел основную категорию (73%) составили дела по заявлениям кредитных организаций о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору — 37 992 дела. В 2021 году по сравнению с 2020-м стало на 75% меньше административных дел о взыскании обязательных платежей — 4 697 против 19 246 дел.

Также за прошедший год мировыми судьями осуждено 273 лица, что на 7% меньше, чем за 12 месяцев 2020 года. К реальному лишению свободы осуждено 45 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в прошлом году увеличилось количество дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями коронавирусных ограничений. За 2021 год в РТ с нарушителей COVID-режима взыскали 220 млн рублей штрафов.

Маргарита Головатенко