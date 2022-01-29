Верховный суд Татарстана: за 2021 год в РТ с нарушителей COVID-режима взыскали 220 млн рублей штрафов

Фото: Максим Платонов (архив)

Замглавы Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский в интервью телеканалу «Татарстан-24" рассказал, что в 2021 году с нарушителей антикоронавирусных мер взыскали штрафов на 220 млн рублей.

По его словам, в прошлом году увеличилось количество дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями коронавирусных ограничений. В 2020 году объем таких дел вырос в 10 раз, в 2021 году — в 13 раз. Обжалуется менее 1% подобных дел. По мнению Каминского, это говорит о том, что жители республики соглашаются с решением судов или относятся к этому пренебрежительно.

Также он рассказал о работе судов во время пандемии. Более 95% сотрудников привиты. Во всех помещениях суда есть санитайзеры, соблюдается масочный режим, заседания проводятся в масках. Посетителей также просят соблюдать социальную дистанцию.

Фото: realnoevremya.ru

В середине января заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане сохранятся все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Это дает возможность не уходить на жесткий локдаун.





Дарья Акимова