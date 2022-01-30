Главное о коронавирусе на 30 января: школы РТ не уйдут на удаленку, 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Количество заболевших COVID-19 в Татарстане за неделю выросло втрое
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что школы продолжат работу в обычном режиме. По его словам, школа должна работать, соблюдая все требования Роспотребнадзора, а главная задача для профилактики — прервать цепочку распространения заболевания. Он также обратился к родителям: дети, которые находятся на карантине, дома, не должны посещать общественные места, не должны контактировать.
- По словам Минниханова, количество заболевших COVID-19 в Татарстане за неделю выросло втрое. Новый скачок пандемии связан с распространением омикрон — штамма коронавируса. Власти республики ожидают, что предстоящие две недели будут достаточно напряженными.
- Также он рассказал, что в Татарстане от COVID-19 вакцинировали 193 подростка. Накануне в пресс-службе Минздрава России заявили, что подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию против коронавируса. Первая партия прибыла в республику в минувшие выходные в количестве 2 880 доз. По словам президента, в республике приближаются к планке коллективной иммунизации населения. Первым компонентом вакцины привито 2 389 942 человека, вторым — 1 875 652 человека. Повторную вакцинацию уже прошли 186 тыс. человек.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что на эпидемиологическую ситуацию в Татарстане повлияло распространение омикрон — штамма COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в республике составило 47 536 человек, или 1220,7 на 100 тысяч населения. В декабре 2021 года выявили 4 649 случаев, а с 1 по 29 января — 4 834 случая. Геновариант «омикрон» обнаружен у 36% человек. В третью декаду января отмечается рост заболевших, заболеваемость увеличилась в пять раз. По ее словам, подростки тоже стали болеть чаще — количество заболевших детей выросло в 11 раз.
- Также она рассказала, что сумма январских штрафов за нарушения противоэпидемических требований в Татарстане превысила 1 млн рублей. В первом месяце 2022 года Роспотребнадзор проверил 722 объекта, нарушения нашли в 168, что составляет 23%. По итогам проверок надзорное ведомство выдало 408 предписаний. Деятельность одного объекта административно приостановлена на 10 дней. В сфере общественного питания и продовольственной торговли проверили 261 объект, с нарушениями работали 28, то есть 11%. РПН проверил 34 предприятия промышленности и сельского хозяйства — нарушения выявили в четырех.
- Замглавы Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский сообщил, что в 2021 году с нарушителей антикоронавирусных мер взыскали штрафов на 220 млн рублей. По его словам, в прошлом году увеличилось количество дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями коронавирусных ограничений. В 2020 году объем таких дел вырос в 10 раз, в 2021 году — в 13 раз. Обжалуется менее 1% подобных дел. По мнению Каминского, это говорит о том, что жители республики соглашаются с решением судов или относятся к этому пренебрежительно.
- Татарстану выделили 160 млн рублей на поддержку поликлиник, осуществляющих работу по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство предприняло меры в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Из-за распространения заболеваемости выросла нагрузка на амбулаторную сеть поликлиник. Средства поспособствуют обеспечению стабильной работы медучреждений.
Омикрон — штамм COVID-19 может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже
- Правительство России выделило 7,3 млрд рублей на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) поликлиник в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, из-за особенностей течения заболевания омикрон — штаммом коронавируса россияне все чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть из-за чего важно обеспечить ее стабильную работу. Также премьер-министр поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно быстрее получили федеральные трансферты.
- Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что употреблять алкоголь при простуде, ОРВИ или коронавирусе может быть опасно — это приведет к нагрузке на сердце, вызовет интоксикацию и несовместимость с лекарствами. По его словам, любые вирусные заболевания — интоксикация, и если к ней добавить еще интоксикацию алкогольную, это может сломать биохимию организма. К тому же любое лекарство несовместимо с алкоголем.
- Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии. По его словам, из жаропонижающих препаратов наиболее безопасные на основе парацетамола и ибупрофена. С аспирином в качестве жаропонижающего следует проявлять осторожность. На случай сильной заложенности носа он советует иметь в аптечке сосудосуживающие спреи или капли. При полоскании горла стоит применять фурацилин или другие антисептические препараты.
- Замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что омикрон — штамм COVID-19 может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже. При этом в некоторых случаях кожные симптомы могут сопровождаться зудом и отечностью. Для лечения достаточно обычной терапии против коронавируса.
- Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. По словам специалиста, самой надежной защитой во время пандемии новой коронавирусной инфекции является прививка. Он пояснил, что существуют продукты, которые борются с воспалительными процессами в организме за счет снижения C-реактивного белка, и орехи находятся на первом месте по этому критерию.
- Врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал россиянам не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты в борьбе с омикроном. По его словам, главная ошибка, которую допускают пациенты, — самолечение. Врач отметил, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения специалиста может привести к устойчивости организма к подобным препаратам. Он также заявил, что не стоит принимать жаропонижающие без особой необходимости.
- В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили, что вызов врача на дом в столице из-за нагрузки на медсистему осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания. В департаменте напомнили, что пациенты с симптомами ОРВИ могут обратиться к дежурному врачу поликлиники.
- Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, из-за чего в регион вернется ряд ограничений, которые действовали ранее для предотвращения распространения коронавируса. Организации общественного питания в период с 23:00 до 6:00 мск не смогут принимать посетителей, а будут работать только в режиме доставки или навынос. Детей без сопровождения родителей или законных представителей не будет пускать в торговые и торгово-развлекательные центры.
- В Петербурге врачей из больниц станут направлять для помощи в поликлиники. Это связано с огромной нагрузкой, на больничном находятся 178 тысяч петербуржцев, и врачи поликлиник не успевают всем вовремя провести тесты, оформить документы и выдать бесплатные лекарства. Больше всего больничных открыто в Приморском районе (29 тысяч), далее идут Калининский (20 тысяч) и Выборгский (19 тысяч человек).
- Поликлиники Башкирии с понедельника перейдут на 14-часовой рабочий день из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ. Прием ПЦР-анализов продлят до 19:30, сообщается в субботу на сайте правительства республики. Поликлиники будут работать до 22:00 семь дней в неделю.
- Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что клубу IZI Moscow может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. По его словам, инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения ночными заведениями режима повышенной готовности были выявлены нарушения. Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и соблюдение дистанции.
- Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что омикрон — штамм COVID-19, а также другие варианты инфекции могут вызывать депрессивное состояние, слабость, а также снижение когнитивных функций. При этом врачи подчеркнул, что симптомы коронавируса сильно варьируются от случая к случаю.
- Российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической онкологии Центра имени Н.Н. Блохина, профессор Константин Лактионов оценил возможную связь COVID-19 и развития рака легких. Он отметил, что воспалительные процессы в организме всегда сопровождаются более активным делением клеток, и хронические воспалительные изменения в легких могут спровоцировать развитие онкологии.
- Руководство УФСИН по Москве решило ограничить покамерный обход СИЗО для правозащитников и наблюдателей из-за распространенияCOVID-19. Из-за распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года были введены ограничительные меры в СИЗО. Обход был возобновлен лишь 6 декабря 2021 года.
- Кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что воспаление слизистой оболочки носа при «омикроне» длится дольше обычного насморка. Многие россияне относятся к этому недомоганию недостаточно серьезно, но при насморке нарушается процесс насыщения мозга кислородом, поскольку для него дыхание через нос имеет первостепенное значение. По его словам, длительный насморк может привести к неприятным последствиям таким как гипоксия или постоянная боль.
- Врач-инфекционист Светлана Ищенко назвала меры профилактики после посещения общественных мест. По ее словам, использование масок в общественных местах может защитить от заражения COVID-19, однако лучший эффект можно получить, если прополоскать нос и рот после прихода домой.
- Врач-терапевт Марина Астафьева сообщила, что при заболевании омикрон — штаммом COVID-19 у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. По ее словам, сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя».
- Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, но выделяют вирус, заражая родственников, поэтому вакцинация препаратом «Спутник М» поможет уберечь от инфекции и их родителей, бабушек и дедушек.
- Также по словам специалиста, показатель антител выше 500 является хорошим, однако если он достигает 200 и меньше, то следует вакцинироваться. Хотя единого мнения касательно оценки достаточного уровня антител для защиты пока что нет, так как существует не только измеряемый таким образом гуморальный иммунитет, но еще и клеточный.
На улицы Вены во время протестов против ограничительных мер из-за COVID-19 вышли тысячи человек
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 372 529 147 человек, 5 658 037 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (74 236 114). На второй строчке — Индия (41 092 522), на третьей — Бразилия (25 256 198), на четвертой — Франция (18 928 572), на пятой — Великобритания (16 519 768).
Больше всего смертей зафиксировано в США (883 939). За ними следуют Бразилия (626 870), Индия (494 091), Россия (323 452, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (305 240).
- На улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса и обязательной вакцинации вышли тысячи человек. В городе заявлено 22 демонстрации против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправилась по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено. Согласно правилам, протестующие обязаны носить маски и соблюдать дистанцию, но далеко не все этому следуют. Полиция уже провела одно задержание из-за несоблюдения ограничений.
- Директор итальянского национального научно-исследовательского института Spallanzani Франческо Вайя заявил, что «омикрон» позволяет говорить о COVID-19 как о сезонном заболевании. По его словам, необходимо распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможными будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год.
- Новый максимум по количеству заразившихся коронавирусом зафиксирован на Украине. Министерство здравоохранения страны, за сутки выявило более 37,3 тыс. инфицированных. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской (2 572), Львовской (3 791), Одесской (2 598) областях и в Киеве (2 418). За сутки госпитализировали 3 340 человек, выздоровели 7 163 человека, зарегистрировано 149 летальных случаев.
- Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн сообщил, что в феврале власти разрешат работать ресторанам до полуночи и посещать их можно будет не только привитым и переболевшим, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19. С 5 февраля работа заведений питания будет разрешена до полуночи вместо 22:00, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек.
- Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) опубликовало результаты анализов, по которым выяснилось, что подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный «скрытым омикроном», имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1. BA.2 имеет повышенную скорость распространения.
- Также они назвали четыре скрытых симптома омикрон — штамма COVID-19. По их словам, это симптомы, которые могут возникать как при обычной простуде, так и при заражении «омикроном». Среди них выделяются: сильная усталость, возникающая на фоне умственной или физической нагрузки, боль в мышцах, потеря аппетита и боль в животе, сопровождающуюся диареей, тошнотой или рвотой.
- Британские ученые обнаружили у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких. У них наблюдался затрудненный перенос газов кровью. Они заявили, что несмотря на легкое течение COVID-19, после выздоровления многие пациенты продолжали жаловаться на одышку даже по прошествии нескольких месяцев после окончания заболевания. При этом патологии легких были идентичны тем, которые наблюдались у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме.
- Экс-президент США Дональд Трамп пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена, как только конгресс вернется под контроль республиканцев. По его словам, миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему он отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на мир.
- В центре Оттавы проходит масштабная акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками против ограничений и принудительной вакцинации от COVID-19. На улицах, прилегающих к Парламентскому холму, где находятся комплекс зданий национального парламента и офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо, выстроились сотни фур, тяжелых грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. Еще тысячи машин, ехавших в организованных колоннах, уже не могут попасть в центр столицы и стоят на вылетных магистралях, ведущих в нее. Акция проходит спокойно и мирно, люди очень приветливы, многие танцуют и поют национальный гимн. Рядом с некоторыми грузовиками организованы пункты питания и обогрева.
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