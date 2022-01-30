Трамп назвал одну из причин кризиса вокруг Украины

Одна из причин кризиса вокруг Украины — надежда на то, что она вновь может рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку со стороны США, считает бывший американский президент Дональд Трамп.



По его словам, как только президент США Джо Байден пришел к власти, «для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США», сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Трамп также заявил, что некомпетентная политика американского президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.

Маргарита Головатенко