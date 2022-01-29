В России могут снизиться цены на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой

Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов прогнозирует возможное снижение цен на некоторые продукты в России, связанные с пшеницей и сахарной свеклой. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По его словам, подобное может произойти из-за ожидания хорошего урожая этих сельскохозяйственных культур. Однако погода может скорректировать эти прогнозы. Он добавил, что в начале 2022 года в стране уже немного дешевели яйца и куриное мясо.

Эксперт также отметил вероятность влияния на цены действий Центробанка по укреплению рубля. Это снижает издержки импортеров, но не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары.

Фото: Ринат Назметдинов

За период с 10 по 14 января в Татарстане зафиксировали рост цен на некоторые продукты питания. Подорожала говядина, огурцы, помидоры. Также выросли в цене бананы, капуста, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Дарья Акимова