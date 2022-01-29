Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете для защиты детей

Президент России Владимир Путин рассмотреть идею создания реестра токсичного контента в сети для защиты несовершеннолетних по результатам прошедшего в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

С таким предложением выступил в конце прошлого года заседании СПЧ предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Он обратил внимание на то, что в интернете присутствует информация о насилии, ненависти к семье, детям, опасности вакцинации и т.п.

Срок исполнения был установлен до 1 июня 2022 года. Ответственным назначен замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе своей ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2021 года Путин обратил внимание на то, что в последнее время увеличилось количество деструктивной информации для детей в социальных сетях. По его словам, там есть призывы к суициду и к атакам на образовательные учреждения.

Дарья Акимова