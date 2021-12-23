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Путин сообщил о предотвращении более 100 случаев нападения на школы

13:25, 23.12.2021 1
Путин сообщил о предотвращении более 100 случаев нападения на школы

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сообщил о предотвращении более 100 нападений на школы. По его данным — 127.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время увеличилось количество деструктивной информации для детей в социальных сетях. По его словам, там есть призывы к суициду и к атакам на образовательные учреждения.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Это ужасно.
    Дети и подростки ненавидят школу.
    В чем дело?
    Учительницы изо всех сил стараются.
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