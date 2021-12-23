Путин сообщил о предотвращении более 100 случаев нападения на школы

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сообщил о предотвращении более 100 нападений на школы. По его данным — 127.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время увеличилось количество деструктивной информации для детей в социальных сетях. По его словам, там есть призывы к суициду и к атакам на образовательные учреждения.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.