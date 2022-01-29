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В центре Казани продают офисное здание за 32 млн рублей

14:59, 29.01.2022
В центре Казани продают офисное здание за 32 млн рублей
Фото: yandex.ru/maps

В Вахитовском районе Казани выставили на продажу офисное здание за 32 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано в интернете.

Расположено оно на улице Тихогорской, в тихом уединенном месте. Его площадь составляет 520 кв. метров. Имеется также собственный участок земли с пятью сотками. Как указано в описании, в нем есть несколько кабинетов с качественным ремонтом, заключены договоры со всеми организациями, предоставляющими коммунальные услуги.

Возможно его использование под офисный центр. гостиницу или хостел.

Скриншот

На прошлой неделе в Кировском районе Казани выставили на продажу двухэтажное здание на Горьковском шоссе с собственным земельным участком и парковкой. Здание общей площадью 755,7 кв. метра расположено на первой линии автодороги. Продается за 35 млн рублей.

Дарья Акимова
Недвижимость Татарстан

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