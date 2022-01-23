В Казани продают двухэтажное здание с магазином автозапчастей на Горьковском шоссе

В Кировском районе Казани выставили на продажу двухэтажное здание на Горьковском шоссе с собственным земельным участком и парковкой. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Здание общей площадью 755,7 квадратных метро расположено на 1-ой линии оживленной автодороги. Частично оно сдано в аренду, все коммуникации подключены. Здание продают за 35 млн рублей.



Фото: avito.ru

Ранее «Реальное время» сообщило о продаже недостроенного ТЦ «Гулливер Южный» возле проспекта Победы в Казани.

Татьяна Леухина