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В Казани продают двухэтажное здание с магазином автозапчастей на Горьковском шоссе

20:20, 23.01.2022
В Казани продают двухэтажное здание с магазином автозапчастей на Горьковском шоссе
Фото: avito.ru

В Кировском районе Казани выставили на продажу двухэтажное здание на Горьковском шоссе с собственным земельным участком и парковкой. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Здание общей площадью 755,7 квадратных метро расположено на 1-ой линии оживленной автодороги. Частично оно сдано в аренду, все коммуникации подключены. Здание продают за 35 млн рублей.

Фото: avito.ru

Ранее «Реальное время» сообщило о продаже недостроенного ТЦ «Гулливер Южный» возле проспекта Победы в Казани.

Татьяна Леухина
НедвижимостьБизнес Татарстан

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