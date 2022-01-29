Минниханов: «Никаких планов уходить на дистант нет. Школа должна работать»

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстан Рустам Минниханов заявил, что школы продолжат работу в обычном режиме.

— Никаких планов уходить на дистант нет. Школа должна работать, но важно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Главная задача для профилактики заболеваемости — прервать цепочку распространения заболевания, избежать большого количества заболевших, — приводит его слова пресс-служба главы РТ.

Минниханов напомнил — в школах необходимо строго соблюдать правила работы входных фильтров, которые доказали свою эффективность:

— Большое количество заболевших — не только школьников, но и преподавателей — были выявлены на утренних фильтрах. Министерству образования и науки РТ совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ необходимо держать этот вопрос на контроле.

Президент Татарстана также обратился к родителям: дети, которые находятся на карантине, дома, не должны посещать общественные места, не должны контактировать.

В Татарстане выросло количество полностью закрытых на разобщение школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — по состоянию на вчерашний день закрыты три школы в Мензелинском, две школы в Лаишевском и по одной в Черемшанском и Заинском районах республики. Ранее были закрыты только две школы.