В Татарстане утвердили органы власти, которые могут составить протокол об административном нарушении

В Татарстане утвердили перечень органов исполнительной власти и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



В перечне перечислены должности министерств Татарстана:



Минлесхоз, МЧС, Митранспорта, Минтруда, Минэкологии, Госкомитет по биоресурсам, Госкомитет по тарифам, Госжилинспекция, Госалкогольинспекция, Госстройнадзор, а еще Комитет по охране объектов культурного наследия и Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Указ вступил в силу и действует до 31 декабря текущего года.

В Татарстане за нарушения природоохранного законодательства в 2021 году наложили штрафов на более чем 52 млн рублей.

Маргарита Головатенко