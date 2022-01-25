В Татарстане за нарушения природоохранного законодательства наложили штрафов на более чем 52 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2021 году выявили 4 465 нарушений природоохранного законодательства, составлено 4 078 протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов на 52,3 млн рублей. Исковые заявления в суд направлены в общей сложности на 32,1 млн рублей.



В 2021 году от граждан получено 6 284 заявления. Наибольшую обеспокоенность у татарстанцев вызывали требования при обращении с отходами производства и потребления. Согласно «Экологической карте», в которую заносятся все подобные нарушения, в 2021 году зафиксировали 1 708 мест несанкционированного размещения отходов, 1 706 из которых ликвидировали, что составляет 99%.

За 2021 год в Татарстане направили 1 192 извещения в отношении хозяйствующих субъектов, не заключивших договора с региональными операторами по обращению с ТКО, составлено 407 протоколов.

За прошедший год выявили 464 нарушения и составили 380 административных материалов по нарушениям водоохранного законодательства, наложено штрафов почти на 6 млн рублей. Отобрано и проанализировано более 36 тысяч проб.

Что касается вопроса охраны атмосферного воздуха, в 2021 году в республике выявили 453 нарушения и составили 427 административных материалов. Штрафов наложено на 1,5 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

В 2022—2024 годах в Татарстане планируется провести 64 природоохранных мероприятия на 13,2 млрд рублей. С 2019 по 2021 годы в республике провели природоохранных мероприятий на сумму более 9,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделялось 6,6 млрд.

Маргарита Головатенко