Пентагон: США не считают конфликт на Украине неизбежным

США не считают конфликт на Украине неизбежностью, видят сохраняющиеся возможности для дипломатического решения. Об этом сообщают шеф Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях в случае эскалации, передает «РИА Новости».

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При этом Остин подчеркнул, что войска США готовы к переброске войск в Европу.

На этой неделе официальный представитель Министерства обороны страны Джон Кирби заявил, что некоторые воинские части в США привели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. Их численность достигает 8,5 тысячи.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет менять свою позицию по гарантиям безопасности, если США будут отказываться менять позицию по вопросам европейской безопасности. Отдельно он подчеркнул, что РФ не хочет войны.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» специально нагнетаются сообщения якобы со стороны России.



Татьяна Леухина