УНИКС проиграл ЦСКА в матче Евролиги

УНИКС проиграл московскому ЦСКА в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 75:86.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице: у команды 13 побед в 21 матче. УНИКС расположился на седьмой строчке с 12 победами в 21 встрече.



В среду УНИКС проиграл мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанцев.

Следующую игру казанцы проведут 2 февраля с «Альбой».

Татьяна Леухина