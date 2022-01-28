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УНИКС проиграл ЦСКА в матче Евролиги

21:13, 28.01.2022
УНИКС проиграл ЦСКА в матче Евролиги
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС проиграл московскому ЦСКА в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 75:86.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице: у команды 13 побед в 21 матче. УНИКС расположился на седьмой строчке с 12 победами в 21 встрече.

В среду УНИКС проиграл мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанцев.

Следующую игру казанцы проведут 2 февраля с «Альбой».

Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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