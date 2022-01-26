УНИКС проиграл «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
УНИКС проиграл мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанцев.
Игра проходила в Мадриде. УНИКС занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 играми и 12 победами. «Реал» сохраняет лидерство в регулярном чемпионате.
Следующий матч казанцы проведут дома с московским ЦСКА. Игра состоится 28 января.
В воскресенье УНИКС обыграл польский «Зелена-Гура» со счетом 80:85.
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