Стартовал второй этап работ по включению обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба КФУ

В вопросе о включении обсерваторий КФУ в список Всемирного наследия ЮНЕСКО стартовал второй этап, сообщила доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Римма Валеева-Хакимова.



К 30 сентября специалисты подготовили и отправили в ЮНЕСКО всю необходимую документацию на английском и русском языках. Сейчас в КФУ ждут рекомендаций и замечаний от ЮНЕСКО. Необходимую информацию вуз должен отправить до 1 февраля 2022 года.

В настоящее время специалисты заняты определением буферных зон астрономической обсерватории КФУ — прилегающих к объекту территорий, значимых для него и его охраны. Границы таких зон определяет ЮНЕСКО. При утверждении статуса буферных зон на них начнет распространяться охранное законодательство ЮНЕСКО. В буферную зону попадут уникальные и редкие виды растений, такие как реликтовые кедры около загородной обсерватории.

По словам Риммы Валеевой-Хакимовой, ценность представляет в том числе уникальный аутентичный инструментарий XIX—XX веков, сообщает пресс-служба КФУ.

Фото: пресс-служба КФУ

Обсерватория КФУ может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО уже к 2022 году — тогда она станет четвертым таким объектом в Татарстане и 30-м в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко