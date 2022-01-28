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За сутки с улиц Казани вывезли более 13,8 тысячи тонн снега

11:03, 28.01.2022 1
За сутки с улиц Казани вывезли более 13,8 тысячи тонн снега
Фото: Дмитрий Резнов

За последние сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 13 860 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 565 126 тонн. Об этом рассказали в мэрии города.

Сегодня днем казанские улицы будут очищать 563 дорожных рабочих и 406 единиц специальной техники. Работы будут производиться на улицах Батурина, Баумана, Достоевского, Ершова, Карбышева, Короленко, Фучика, Халитова, Чехова, проспектах Ибрагимова, Победы и Ямашева и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Минувшей ночью на уборку городских улиц вышли 62 дорожных рабочих и 392 единицы спецтехники. Горожан призвали не оставлять автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать уборке снега.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:10
    январь обильный на осадки, весь месяц снег идет
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