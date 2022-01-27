В Казани ночью в уборке снега задействуют 392 единицы техники

В Казани сегодня ночью на уборку улиц от снега выйдут 62 дорожных рабочих и 392 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег уберут со следующих участков улиц: 8 Марта, Адоратского, Воровского, Декабристов, Кремлевской, Татарстан, Тукая, Чистопольской, Шмидта, Шуртыгина, проспектов Ибрагимова и Ямашева, Горьковского шоссе, Осиновского переулка, с моста «Миллениум» и с других участков улиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцев призвали не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

За минувшие сутки с улиц города вывезли 14 775 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 551 266 тонн снега. Днем на уборку вышли 562 дорожных рабочих и 383 единицы специальной техники.

