В Татарстане на разобщение отправили 1,4 тысячи классов — переводить школы на дистант не планируют

В Татарстане 1419 школьных классов с большим числом заболевших отправили на разобщение. Как сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, перевод на дистанционное обучение пока не планируется.

В эту субботу по всему Татарстану запланирован день мероприятий на свежем воздухе, а в это время в школах проведут генеральную уборку, проветривание и обеззараживание.

— Это не правило на каждую неделю, это мы делаем только вот сейчас, — подчеркнула Асадуллина.

Вчера в Минобрнауки сообщили, что в Татарстанечетыре школы — две в Лаишевском районе и по одной в Мензелинском и Заинском районах — полностью закрыли на разобщение, чтобы избежать увеличения числа заболевших. По данным на 26 января, в Татарстане 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. По состоянию на сегодня количество не прошедших контроль составило 884 ребенка, а с 1 сентября — 36 920 человек.