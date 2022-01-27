В Татарстане четыре школы закрыли из-за неблагоприятной эпидситуации

В Татарстане четыре школы — две в Лаишевском районе и по одной в Мензелинском и Заинском районах — полностью закрыли на разобщение, чтобы избежать увеличения числа заболевших, сообщили в Минобразования республики.



По данным на 26 января, в Татарстане 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. По состоянию на сегодня количество не прошедших контроль составило 884 ребенка, а с 1 сентября — 36 920 человек.

Всего на разобщение выведены классы в 120 школах. Дети, которые находятся на разобщении, не должны контактировать между собой и посещать общественные места, обратили внимание в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Минобрнауки РТ заявили, что в республике не планируют переводить школы на дистанционный режим обучения.

В Татарстане начали вакцинировать детей от коронавируса. Детские вакцины от COVID-19 доставили в поликлиники. По состоянию на вчерашний день вакцинацию прошли 37 детей.

Маргарита Головатенко