СМИ: ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд

Российские власти планируют объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. Так, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

По замыслу Минтруда, с 2023 года работодатели будут покрывать пенсионные и социальные взносы в прежнем размере, но в виде единого платежа и на основе наличия единой взносооблагаемой базы.

Фото: Анна Сейтумерова

Закон об объединении фондов планируют внести в Госдуму на рассмотрение в весеннюю сессию. Таким образом, летом появится возможность подготовить проект объединенного бюджета фонда на ближайшие годы, передает «Коммерсантъ».

В декабре стало известно, что объединение ПФР и ФСС планируется завершить к 1 января 2023 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет сформирована временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив.



Диана Жиленкова